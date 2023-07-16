PChome 24h購物集結眾多電競商品推出「電競爭霸戰」，除搭配銀行、LINE POINTS、P幣等回饋外，也推薦新手玩家各種電競品項及推薦機款，例如PChome 24h購物也觀察到站上的電競滑鼠以無線、輕量化為購買主流，電競鍵盤則以具有無線、支援藍牙且可多模式連接等功能的款式最為熱銷，另外，長時間線上對戰更需要堅實可靠的椅子相挺，PChome 24h購物分析，價格落在7,000元左右的電競椅最受消費者歡迎，銷售占比約6成，PChome 24h購物融合主流機種兼顧CP值，讓玩家輕鬆上手。