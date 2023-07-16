PChome 24h購物集結眾多電競商品推出「電競爭霸戰」，除搭配銀行、LINE POINTS、P幣等回饋外，也推薦新手玩家各種電競品項及推薦機款，例如PChome 24h購物也觀察到站上的電競滑鼠以無線、輕量化為購買主流，電競鍵盤則以具有無線、支援藍牙且可多模式連接等功能的款式最為熱銷，另外，長時間線上對戰更需要堅實可靠的椅子相挺，PChome 24h購物分析，價格落在7,000元左右的電競椅最受消費者歡迎，銷售占比約6成，PChome 24h購物融合主流機種兼顧CP值，讓玩家輕鬆上手。
《數位雲端》電競開打 PChome 24h購物暑期電競筆電銷量飆
2023「六都電競」預賽火熱開打，月底再迎2023台灣國際電玩電競產業展開展。市場研調機構Newzoo今年3月發布「2023全球PC與電玩主機市場報告」指出，2022年全球PC及電玩主機市場達923億美元，並預期在遊戲機大廠的帶動下，2023年市場成長力道可期。網家(8044)旗下PChome 24h購物統計，暑假以來站上電競筆電銷量一周內成長逾2成，預估暑期電競筆電月銷量可較上半年成長3成；電競周邊商品7月業績成長年增3成；電競椅7月業績較上半年成長近3成，預估7月電競椅業績成長將挑戰年增3倍。
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