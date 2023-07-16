基隆市警局日前查獲市區某酒吧有未成年少女陪酒，並查獲酒客持有毒品及管制刀械。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市警局日前查獲市區某酒吧有未成年少女陪酒，並查獲酒客持有毒品及管制刀械。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市警局日前查獲市區某酒吧有未成年少女陪酒，並查獲酒客持有毒品及管制刀械。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

暑假少女打工陪酒 基警順藤摸瓜搜出刀械毒品

基隆市第一分局日前接獲民眾檢舉，指基隆市愛一路某酒吧有未成年少女陪酒。警方14日在蒐證完備後，進入酒吧搜索，除查獲2名未成年少女陪酒外，還順藤摸瓜在其他顧客身上查獲20餘包毒品咖啡包及刀械，詢後將4名涉案人依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪移送地檢署偵辦。

一分局透露，警方在接獲情資後，非常重視，立即與少年警察隊組成專案小組，進一步在該酒吧進行布線蒐證，待蒐證完備、時機成熟，14日深夜衝進酒吧內執行搜索，當場查獲兩名分別14歲及15歲的少女陪酒。

警方在酒吧內執行搜索時，發現酒吧內的幾名顧客顯得神情緊張，接著就在19歲的徐姓男子身上查獲了19包毒品咖啡包，以及刀械。另外又在39歲的陳姓女子身上查獲了2包毒品咖啡包。同時，也在38歲的周姓男子身上查獲了刀械。警方接著便將涉案的徐男、陳女及周男，以及酒吧的負責人51歲林姓男子帶回偵辦。

據了解，兩名未成年少女向警方表示，以每小時170元的代價受僱於林男，僅需陪客人聊天喝酒即可。但林男則是堅決否認與兩名少女有雇傭關係，但警方仍依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》將林男移送基隆地檢署偵辦。

至於查獲毒品咖啡包及管制刀械的3人，也在警方訊問過後，依涉犯《毒品危害防治條例》以及《社會秩序維護法》移送及裁處。警方也持續向上溯源，追查毒品咖啡包的來源。

基隆市警察局第一分局分局長林文煜表示，暑期警方針對易有青少年聚集容留或聲色營業場所，每日編排警力強勢臨檢，呼籲負責人應秉持道德良知，遵循法律規範，勿貪圖小利、使無知青少年陷於偏差行為誘因場所，第一分局必定強力掃蕩，維護青少年健康成長環境。

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