志工隊運用多元環保或再生素材籌畫小遊戲，鼓勵社區長者一起動手動腦。(圖／金門縣政府提供)

為鼓勵長者走出家門，參與社會活動，健康樂活，昨(15)日下午由金門縣志願服務推廣中心結合社會處綜合志工隊及青年愛金門志工隊，共同在金湖鎮溪湖里社區活動中心辦理運用多元環保或再生素材籌畫之「志」在樂活「銀」齡健康-關懷及健康促進活動，帶領社區長者共同參與趣味遊戲，營造歡樂與互助的氛圍，增進銀髮族社會參與及人際關係。

社會處指出，這次已是今年度辦理的第四場活動，由綜合志工隊許少綢與葉芬芳擔任正、副領隊，活動內容主要包含「暖身運動-腦身心＋巧手及手語歌」，帶動長者輕鬆作運動並鼓勵未來社區志工們也能運用活動中心空間多推動，共同養成簡易運動的好習慣；另外以遊戲小競賽，包含「魚躍龍門-投球計分賽」、「瓶瓶欲立-釣竿扶立寶特瓶競賽」及「七巧板-七拼八湊」等三個遊戲項目，運用年齡相近同儕志工及活潑開朗青年志工鼓勵社區長者一起動手動腦，在溫馨和趣味中達到運動效果，增進身心健康、消除焦慮情緒、享受樂齡生活。

社會處表示，縣府極為重視社區發展與志工效能，高齡志工能提高社區的凝聚力讓社區更加和諧和美好，讓年輕人瞭解自己的傳統和文化，讓高齡者感受到自己的價值和尊重，透過陪伴強化長者的社會支持網絡及強化社會處志工量能外，並同時宣導志工功能，讓在地老、中、青三代能參與社區服務，讓他們學習關懷他人，共同貢獻心力及發揮所長、服務鄉親，和社會參與的價值感。

溪湖里社區發展協會理事長張晉榮表示，隨著愈來愈高齡化的社會，不僅要活得長夀也要活得健康，此次活動藉由志工們陪伴社區長者歡笑同樂外，也鼓勵年長鄉親多來社區活動中心等社區內各公共空間做點小運動，一起活絡筋骨健身樂活，預防延緩失能，享受愉悅的銀髮生活。