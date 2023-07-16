嘉義地檢署關心廟會爆炸案及警方初步調查肇因。（廖素慧攝）
嘉義地檢署關心廟會爆炸案及警方初步調查肇因。（廖素慧攝）

嘉義金虎爺廟會活動爆炸釀28人受傷，嘉義地檢署今天表示，持續關心案情，但目前尚無法確認確切的爆裂物，無法確認是否人為或煙火掉落地面所造成，警察局還在持續調查，目前還未報請檢察官指揮調查，警方會依視情節狀況再報請檢察官指揮。

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