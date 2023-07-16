人為？煙火掉落？嘉義金虎爺廟會爆炸28傷 檢方回應了 15:162023/07/16 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市警消在現場蒐證調查事發原因。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地檢署關心廟會爆炸案及警方初步調查肇因。（廖素慧攝） 嘉義金虎爺廟會活動爆炸釀28人受傷，嘉義地檢署今天表示，持續關心案情，但目前尚無法確認確切的爆裂物，無法確認是否人為或煙火掉落地面所造成，警察局還在持續調查，目前還未報請檢察官指揮調查，警方會依視情節狀況再報請檢察官指揮。 巧合？嘉義廟會、台灣燈會爆炸釀嚴重意外 都與「虎」有關 金虎爺會爆炸17傷最小2歲！人為爆裂物釀禍？主辦回應 離奇！機器尚未啟動就爆炸 壓克力大廠燒光290噸甲基丙烯酸甲酯 #嘉義 #爆炸 #遶境 #金虎爺 #爆裂物 也許您會感興趣 推薦閱讀 「阿宏」爽完把台中女丟包嘉義？鄉民揭3大疑點：暫時先別上車 00:022023/07/15 生活 嘉義金虎爺會爆炸湖子內居民聽巨響 消防局這樣解釋 15:382023/07/16 社會 嘉義金虎爺會爆炸28傷 湖子內居民聽巨響嚇到 15:132023/07/16 社會 賴清德危險了？嘉義黃家班「動員挺侯」內幕曝光 07:332023/07/14 政治 嘉義廟會爆炸瞬間曝！現場竄白煙 主持人急切音樂喊打119 07:432023/07/16 社會 影》24公里外都在震！美國陶氏化學廠發生大爆炸 00:282023/07/16 國際 嘉市金虎爺廟會爆炸 28人受傷1人加護病房留觀 10:132023/07/16 社會 嘉義廟會重大意外！深夜爆炸釀17傷 現場鮮血淋漓影片曝光 23:212023/07/15 社會 楠梓加工區大火！世界級壓克力工廠爆炸 濃煙沖天畫面曝 09:462023/07/14 財經 嘉義金虎爺會遶境爆人潮 黃敏惠祈福點燃起馬炮 18:422023/07/15 生活 楠梓科技產業園區科技廠大火「多次爆炸」 恐怖濃煙竄天傷亡未明 08:292023/07/14 社會 傳「阿宏」爽玩不付錢丟包台中女 警方還原事發經過 14:002023/07/15 社會 阿宏約台中女按摩「爽完放生」？ 鄉民揪關鍵氣到飆髒話 22:262023/07/14 生活 被阿宏丟包嘉義崩潰 網點台中女1大問題：比用假照片更離譜 00:422023/07/15 生活 嘉義金虎爺廟會爆炸28人傷 黃敏惠：盡速釐清是否人為因素 14:182023/07/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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