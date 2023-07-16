美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）以南的漢普頓（Hampton）發生槍擊案，造成3男1女身亡。事發後數小時，警方仍在追捕涉案的1名男嫌。

美聯社報導，漢普頓警察局長特納（James Turner）在記者會中表示，40歲犯嫌朗莫爾（Andre Longmore）據信持武，十分危險。槍擊事發時間在今天上午，地點位在漢普頓市一區。此城鎮人口約8500人。

官方公布的細節不多。特納表示，調查人員正在同一區內至少4個彼此相鄰的犯罪現場進行調查。他表示朗莫爾是漢普頓鎮居民，但拒絕討論可能的犯罪動機。

案發過後5個多小時，犯嫌仍然在逃，當局表示要搜查到底，直到將他逮捕歸案。

搜查人員在尋找一輛黑色的GMC Acadia休旅車，說這可能是朗莫爾目前所駕駛的車輛。

當局並未公布受害者姓名，說他們正在聯絡家屬。

亨利郡（Henry County）警長斯坎德瑞特（Reginald Scandrett）表示，警方將對有利於逮捕、起訴朗莫爾的線索，提供1萬美元（約新台幣31萬元）的懸賞。

漢普頓位於亞特蘭大以南約48公里，是美國改裝房車系列賽（NASCAR）喬治亞州賽道「亞特蘭大賽車場」（Atlanta Motor Speedway）所在地。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120716