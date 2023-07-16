2023桃園兒童藝術節首場戶外活動於本周末在八德埤塘自然生態公園登場。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

2023桃園兒童藝術節首場戶外活動於本周末在八德埤塘自然生態公園登場，除了有表演樂團進駐表演以外，還有氣球、粉彩畫、編織、文創手作等親子市集，接下來還有更多系列活動，22日至30日將遍布全桃園13區推廣演出，下月5日至6日則將到中壢興仁親子公園辦理的南區主題活動。

文化局表示，2023桃園兒童藝術節首場戶外活動的北區主題活動選於八德埤塘自然生態公園盛大開演，15、16日下午2點至晚間8點30分，八德埤塘公園會搖身一變成為令人目不暇給的藝術樂園，每天有9個場次的小型演出及工作坊、1場主題舞及1場主舞台大型演出，2天共邀集了7組傑出團隊，不僅如此現場還有20個豐富攤位的親子市集。

文化局指出，北區主題活動落幕後，後續仍有一系列的活動，22日起至30日的周末更將遍布至全桃園13區做演出，包括有金喇叭銅管5重奏的《金喇叭賓果音樂會》、背殼大提琴重奏團《貓的一天大提琴重奏音樂會》、馬戲之門《遊戲進行式》、犀牛劇團《野小子彼特》及何日君再來劇團《霹靂卡霹靂拉拉波波莉那貝貝魯多！再給我一次機會吧！》單機遊戲版。

《金喇叭賓果音樂會》參與民眾可以邊聽音樂邊玩賓果，每演奏1首歌曲就會有1個問答，搶答成功者可選擇數字參與賓果，連成線即有機會獲得神秘禮物的。以「貓的視角」作為音樂會主題發想，透過豐富多變的古典樂曲來詮釋貓的一天的《貓的一天大提琴重奏音樂會》等。此外，8月5日至8月6日下午2點至晚間8點30分，將於中壢興仁親子公園辦理的南區主題活動，將有親子市集、小型演出及工作坊 、聲擊、劇團等精彩活動。