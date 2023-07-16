「公平正義救台灣遊行」今（16）日下午2時登場，國民黨立委王鴻薇認為，這場遊行選在716舉辦，其實就是要與民進黨全代會別苗頭，但本來互相比較時會是公民對抗當權者的畫面，可惜遊行活動最後邀請許多政治人物到場，難免成為候選人的政見發表或角力場所。

王鴻薇今日在中天節目《週末大爆卦》表示，716遊行的訴求包括居住正義與司法改革，怒吼對象就是現在的政府，民進黨總統參選人賴清德當然不會到場，且故意選在716舉辦，應該也有要與民進黨全代會別苗頭的意味，屆時一定會被互相比較，一邊是總統蔡英文、行政院長陳建仁及賴等大咖一字排開的畫面，一邊則是人民上街頭的畫面。

王鴻薇分析，原本這場遊行可以完全是公民活動，能夠被塑造成公民對抗當權者，但最後邀請許多政治人物，且大家心知肚明這些人都要選總統，這場活動難免會成為政見發表或是政治角力的場所。

「我覺得很多人即使沒有到現場，但都會希望今天這場成功！」王鴻薇強調，民進黨運用許多方式企圖削弱這場遊行活動的能量，包括突然提出囤房稅、以候選人的規格來檢驗主辦人等，因此不論主辦人過去的言論、立場為何，此時此刻大家一定都是支持這場遊行的。