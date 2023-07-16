美國阿拉斯加州當地時間15日深夜發生規模7.4強震，據美國地質調查所偵測，震源深度僅9.3公里，目前已發布海嘯警報。

綜合路透社、「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，根據美國地質調查所偵測，當地時間15日深夜10時48分，阿拉斯加州小鎮沙角市（Sand Point）以南106公里處發生規模7.4強震，震源深度僅9.3公里。

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 48 mi S of Sand Point (#Alaska) || 8 min ago (local time 22:48:22). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/r7iGRTUs2P — EMSC (@LastQuake) July 16, 2023

地震發生後，美國海嘯預警系統對南阿拉斯加、阿拉斯加半島，以及甘迺迪入口（Kennedy Entrance）等太平洋沿岸地區發布海嘯警報。預警系統預測，海嘯將先在當地時間16日凌晨零時10分先抵達沙角市，零時35分抵達科迪亞克島（Kodiak），1時35分達冷灣（Cold Bay），不過美國、加拿大其他太平洋沿岸不會受到海嘯威脅。

🌊A TSUNAMI WARNING has been issued for coastal Alaska, from Kennedy Entrance to Unimak Pass



❗ Significant inundation is possible or already occurring. Move inland to higher ground.



Estimated tsunami start times:

Sand Point 12:10 AM

Kodiak 12:35 AM

Cold Bay 1:35 AM pic.twitter.com/NwWZp6LGkt — NWS Anchorage (@NWSAnchorage) July 16, 2023

部分阿拉斯加地區居民也收到美國國家氣象局（National Weather Service）發布的手機警告，指出一系列強烈波浪可能會影響沿岸地區，「你們深陷危險之中，離開沿海水域，即刻移動到高處或內陸，遠離沿岸，直到官員宣布可以安全返回」。

🌊🇺🇸 ALERT - A magnitude 7.4 earthquake has just occurred on the Alaska Peninsula. A tsunami warning has been issued. (local media) pic.twitter.com/yqdw7LHSwW — AI CHEF 🇫🇷 🇨🇦 (@Neo19890) July 16, 2023

科迪亞克島居民也上傳當地政府用廣播放送海嘯警報的鳴笛聲響。

網友上傳的畫面顯示，地震來襲時，住家內的燈具猛烈搖晃，櫥櫃上的物品散落一地，家長連忙抱起小孩離開。

A tsunami warning has been issued following a magnitude 7.4 earthquake in Alaska, according to the United States 🇺🇸 Geological Survey https://t.co/nPNuTUNJgw pic.twitter.com/HGNCPOmk4S — Saad Abedine (@SaadAbedine) July 16, 2023

根據阿拉斯加地震中心，阿留申群島（Aleutian Islands）、阿拉斯加半島、及庫克灣（Cook Inlet）都有感受到搖晃。

We have reviewed a M7.4 earthquake that occurred at 10:48 pm, 3.8 miles deep and 65 miles S of Sand Point. This event was felt widely throughout the Aleutian Islands, the Alaskan Peninsula, and Cook Inlet regions. For more info https://t.co/zN6d2uTOfw — Alaska Earthquake Center (@AKearthquake) July 16, 2023

（持續更新）