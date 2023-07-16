陳志強（左3）與苗可麗主持新節目，好友江宏恩（右起）、勇兔、何依霈、余秉諺現身祝福。（三立提供）

苗可麗、陳志強主持三立台灣台首檔談話性節目《阿姐萬歲》，今（16日）開棚錄影，好友江宏恩、何依霈、余秉諺、勇兔特別送上象徵好彩頭的蘿蔔。陳志強6日自爆上月在住家附近酒駕，遭警察盤查，被依公共危險罪移送法辦，機車駕照被吊銷兩年，罰款六萬。他今首露面呼籲：「大家千萬不要有僥倖心態。」

陳志強日前在臉書透露，上月520在住家附近吃飯，喝了老闆招待的生啤，在返家時「熟練的坐上摩托車、戴上安全帽，以為家就在旁邊一下就到。然後，起步不到五秒，警察騎著機車把我攔下來，酒測值超標」，他說把過錯說出，除了警惕自己，也希望藉由自己的錯誤提醒大家「酒駕零容忍」。

GINO日前在臉書開心分享愛車GT4送去改造的成果，結果卻被發現車輛違規停在人行道上，引發爭議。他事後前往派出所檢舉自己，「身為公眾人物卻做了不好的示範，心裡很過意不去」。

對於他的做法，陳志強坦言很神奇，「我沒辦法理解，說真的一般人都會有僥倖心態」，他以自己為例，「因為我的事情是想說，我在我家附近吃東西，智希說那天520想找個店好好吃，沒想到吃個烏龍麵，結果搞了大烏龍，希望大家不要有僥倖心態」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！