民進黨全代會今日下午登場，不過，初選落敗的台北市大同、士林立委何志偉因人在美國因此請假，該區立委參選人王世堅今出席全代會時，對於黨內整合議題未多所著墨，僅稱選民會做出獨立判斷，他有信心打贏選戰；他也酸說，何對自己的提告事由莫名其妙，應該重修國文。

何志偉與王世堅今年在立委初選時上演「堅偉大戰」，最終由王世堅勝出，但兩人似乎心結未解，對於外界關注黨內整合問題，他稍早受訪表示，「不會！我有信心我會打贏這一區的選戰」，無論外界怎麼說，還是當事人才清楚。

媒體追問，由於何志偉支持度有一定規模，未來如何轉而支持王世堅，他說，每位選民會做出獨立判斷，而他在整個初選過程中沒有犯任何錯，唯一的錯就是去登記參與初選，此舉動也引起很多誤會。

王世堅透露，初選結束後最難過的是，他與英系立委莊瑞雄都被告，但事由都莫名其妙，「例如我去登記初選時，我說我信賴，但是不信邪」，結果賴被解讀是「賴清德」，邪是指「對手何志偉」。他酸說，告自己的人應該重修國文，「他擴大解讀說邪就是指他，我也沒辦法」。