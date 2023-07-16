台南一名林姓男子前年至台南一處牛排館用餐時，在自助吧遇見一名正妹，林男竟趁機伸出鹹豬手，從下往上觸摸正妹的鼠蹊部，慘被告上法院。台南地院審結，依犯性騷擾罪，處林男有期徒刑3月，得意科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子2021年10月某日晚間與朋友一同前往台南市某間牛排館，林男從座位起身前往自助吧物色餐點時，巧遇另名女客人A，未料林男假裝尋找餐巾紙，實則趁與A女擦肩而過時，以右手觸摸A女大腿內側，還把手上滑至A女的鼠蹊部，讓A女深感不適選擇報警處理。

對此，林男否認犯案，稱自己前往牛排館時才剛打完羽球，非常疲累，他沒力氣性騷擾女，那時只是要去取餐巾紙，視線集中在吧檯上搜尋，沒感覺到自己有觸摸A女。

台南地院審理時，法官勘驗牛排館的監視器影像，發現林男確實趁機偷摸A女，再者，座位上就有餐巾紙可以使用，不需要再至吧檯尋找餐巾紙，故不採信林男說詞。

法官表示，林男趁著與A女擦肩而過之際性騷擾，絲毫不尊重對方身體自主權，參酌林男犯後否認犯行，迄今未與A女取得和解及原諒等情狀，依犯性騷擾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。