國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的支持度在近期多份民調中暫時落後，引發藍營基層焦慮，立委鄭麗文與前立委蔡正元等人，近期更因「換侯」相關議題，與侯競辦執行長、國安會前秘書長金溥聰槓上。對此，國民黨黃復興黨部高雄支黨部主委張平海喊話，民進黨最怕的人就是侯友宜，國民黨現在最需要的就是團結，大家別再互打了。

張平海近日在活動上表示，侯友宜目前民調低的原因，除了要面對來自民進黨與民眾黨的攻擊，國民黨內也有人在見縫插針，他直言，有韓粉喊「非韓不投」，鴻海創辦人郭台銘與郭粉也在體制外遊走，尋求翻盤的機會，面臨了這些情況的侯「民調會好嗎」？

張平海指出，許多國民黨人現在不僅不批評民進黨，反而還對自己人開砲，搞得黨內茶壺風暴連環爆，這叫侯友宜情何以堪？他也提到，國民黨現在最需要的就是團結，不要再去批判自己人了，大家要做的，就是堅定支持國民黨提名的侯友宜。

張平海認為，由於侯友宜擔任過扁政府時代的高官、知道很多綠營積習，所以民進黨最怕他代表國民黨出線，大家要對他有信心。另外，張平海還呼籲，不要批評民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲，因為只有藍白合作，非綠陣營的勝算才會大。