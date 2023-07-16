大陸5所大學37名師生的訪問團今天上午參訪台中捷安特自行車文化探索館，實踐大學前校長陳振貴與這次率隊的北京大學黨委書記郝平進行了約10分鐘的交談。陳振貴表示，郝平非常想知道他們這一團來台是否受到歡迎，並強調「會加大力度做兩岸青年交流」。

陳振貴說，郝平曾經擔任北京外國語大學校長，而該校是實踐大學的姊妹校，兩校交流頻繁，有交換學生外，郝平也曾到實踐大學訪問，他也曾率團訪問該校，促進兩校交流與友誼。今天兩人在台中捷安特自行車文化探索館重逢，一見如故，並交談了約10分鐘。

陳振貴表示，郝平很想知道他們這一團來台是否受到歡迎，還兩度強調他的任務是「加大力度做兩岸青年交流」。陳振貴告訴他，到目前為止，並沒有人抗議這個陸生團訪台，而在媒體輿論上的呈現，不管哪一種立場，都算友善。

陳振貴指出郝平此次率陸生團訪台，採取的姿態是「低調但公開」，因為在現行兩岸氣氛下，他們不能太高調，但也希望透過公開的方式，促進兩岸的了解。郝平此行不去觸碰政治議題，將重點放在青年學生的交流上。

陳振貴還提到，陸生團團長、奧運桌球冠軍丁寧說這次她來台灣，沒有機會跟台灣桌球選手較量，很遺憾。他建議丁寧，下次專門安排個桌球交流行程，和台灣北、中、南部的桌球選手比賽一下。丁寧聽了，笑笑回應。

陳振貴說，過去因為兩岸關係比較緊張，所以在交流上「你看我，我看你」，沒辦法順利推動。他認為，「陸生是兩岸和平的使者」，現在這批陸生團來台具有破冰的意義，期望能夠為促進兩岸和平發展跨出一步，在不久的將來，基於等原則，春暖花開，兩岸能夠重啟旅遊與學位生來台的系列措施。