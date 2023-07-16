日本群馬縣桐生市今天最高氣溫飆到攝氏39.7度，創日本全境今年最高溫紀錄。當局呼籲民眾勤於補充水分、適當使用冷氣，並避免不必要外出嚴防中暑。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，受到高氣壓勢力增強影響，以東日本及西日本為主的地區日照強烈，氣溫飆升迅速。

群馬縣桐生市在今天下午2時前就已飆到39.7度，創日本全境今年最高溫紀錄。

除了桐生市，埼玉縣鳩山町也高達39.3度、栃木縣佐野市39.2度、埼玉縣所澤市39度、群馬縣伊勢崎市與東京都八王子市皆為38.9度、茨城縣古河市38.8度、埼玉市38.7度、前橋市38.6度等，關東地方許多城市高溫都超過38度。

至於東京市區最高溫35.3度、金澤市35.1度、仙台市35.4度、大分縣日田市36度、京都市及愛知縣豐田市36.1度、鳥取市36.6度、福島縣廣野町37.3度等，可以看到日本大範圍地區都出現35度以上的「猛暑日」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120716