嘉義和聯境金虎爺廟會活動15日深夜爆炸釀28人受傷，嘉義市警消人員今天重回現場鑑識，嘉義市消防局長蘇耀星初步研判認為，這起爆炸可能是「氣爆」現象，初步排除爆裂物所引發。

蘇耀星指出，現場沒有硝酸鉀、過氯酸鉀等製造火藥可用的殘留氣味及跡象，也沒有機電設施燃燒、高空煙火砸落的跡象，而從傷者身上有殘留鐵、玻璃碎片刺傷，加上黑色垃圾袋可能包有氣體飲料罐、高溫悶熱下，不排除發生壓力氣爆的可能性，但確切原因仍有待警方進一步鑑識。