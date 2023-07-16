歌手張韶涵是實力派唱將，嗓音高亢宏亮、聲音辨識度極高，她近年把演藝重心轉往大陸，並在5月展開《寓言世界巡迴演唱會》，陸續在南寧、蘇州、南京等地開唱，昨（15日）才結束廈門場，不只門票一開賣就秒殺，張韶涵還是挑戰體育場巡演的女歌手，成績相當亮眼，同時，她發文寫下開唱心得，吸引粉絲狂敲碗她到台北開唱。

張韶涵5月在各城市體育場展開《寓言世界巡迴演唱會》，首站南寧場預售30分鐘就完售，在長沙、蘇州、南京以及昨晚的廈門站，每一場都座無虛席，甚至出動警方疏導交通，張韶涵不只演出獲得好評，她還是挑戰體育場巡演的女歌手，成績相當風光。

結束昨晚的廈門場之後，張韶涵今（16日）中午發文：「在你們的青春記憶中有我，我很榮幸，所以每次的舞台、演出、音樂作品，我都竭盡全力，用最飽滿的狀態呈現，以此感謝大家的一路陪伴。」將在天津開唱的她，還向歌迷喊話：「大家下周再見啦！」

張韶涵巡演已排到年底，將到武漢、成都、深圳、上海等地開唱，同時，她發文也吸引粉絲敲碗：「台北場！台北場！」、「期待你來台灣開演唱會」、「求台北場」、「快來台灣開演唱會」。