癌症已連續41年蟬聯十大死因之冠，嚴重威脅民眾生命，研究顯示，定期篩檢可降低癌症死亡率及提升存活率。因此，為守護鄉親健康，衛生福利部苗栗醫院結合苗栗市公所及苗栗市衛生所，15日在中油紫園禮堂舉辦整合性健康篩檢活動，除提供癌症篩檢和成人健檢等檢查，還有「中醫體質分型」、「骨質密度測量」及「ICOPE／長者功能檢測」、「健康講座」等加值服務，宛如一場健康嘉年華，民眾參與踴躍。

此次大型篩檢活動，為鼓勵民眾參加篩檢活動，部立苗栗醫院與徐千田防癌研究基金會合作提供多項豐富宣導品，凡參加者，除每作做1項檢查篩檢就送1份宣導品外，還加碼提供完成任單一項檢查者，加送1公斤白米，完成任二項者，加送5斤白米，鼓勵民眾參加篩檢。

為增進鄉親醫療新知識，部苗配合活動安排了三場特色醫療健康講座，。首場邀請第一場邀請精神科主任黃千峯主講「身心療癒新選擇-rTMS」；第二場邀請復健科主任康耀文主講「腦中風新選擇-rTMS及低能量體外震波治療」；第三場邀請放射科主任徐庸主講「手指關節炎疼痛治療及介入性疼痛治療」。

部苗院長李明輝表示，為加強守護鄉親健康，近年來苗醫積極發展急、重、癌照護，也針對民眾多元需求，持續增添設備並推出嶄新特色醫療服務。在癌症防治和篩檢推展，栗醫院積極發展急、重、癌照護，對於癌症篩檢及診療發展一直不遺餘力。

為除深入社區，提供在地、可近、即時便捷篩檢和宣導服務外，另在本院門診大廳，還特別設置了癌症篩檢服務台，由專人提供親切協助與服務，並透過門診及住院轉介服務，提升到院民眾接受便利癌症篩檢之意願。為了自己和家人健康，歡迎鄉親多加利用，諮詢服務專線：037-261920轉2181。

李明輝藉由大型篩檢活動，特別表達感謝市長邱鎮軍一直以來對癌症篩檢推動之支持，並於百忙中抽空錄製篩檢宣導語音，隨市公所資源回收車播放，讓癌症篩檢訊息在大街小巷廣為宣達。

此外，也很感謝聖帝廟、中油紫園、玉清宮及天后宮陸續提供場地，以及福安里、福星里、北苗里、嘉盛里、嘉新里、清華里、上苗里、玉清里、玉華里、中苗里、建功里、維祥里、維新里、文山里、文聖里、新川里、玉苗里、青苗里、綠苗里、大同里、新苗里、水源里等22里里長，協助發放宣傳單及通訊群組轉發訊息，鼓勵民眾踴躍篩檢，攜手讓市民更健康。