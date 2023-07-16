、 嘉義和聯境金虎爺會15日晚上封街辦市集嘉年華會，深夜10時許突然爆炸，有28名傷患，警方不排除爆裂物釀禍，有人目擊燈柱旁草叢裡紙箱有黑色垃圾袋炸開，有小孩被爆裂的鐵片、玻璃打傷，刺進身體四肢，還有遠在10多公里外的湖子內林姓居民說，有聽到爆炸聲巨響，被嚇到。

嘉義市消防局長蘇耀星初步研判認為，這起爆炸可能是「氣爆」現象，垃圾袋包裹氣體飲料空罐，高溫悶熱下可能發現氣爆，但聲音不至於巨大到遠處聽得到，湖子內居民聽到的巨響可能是放高空煙火的聲音。