咖啡是許多人日常生活中不可缺少的飲品，但也常聽到喝咖啡會導致骨鬆的說法，究竟是否正確？對此，營養師林冠良表示，100mg的咖啡因會造成6mg的鈣質流失，若與成人每日建議鈣攝取量1000mg相比，不至於有重大影響。他強調，比起咖啡因造成的骨鬆，日常飲食鈣質不夠問題更大；且骨質疏鬆不只是鈣的責任，還有鎂、維生素D、油、曬太陽、重量訓練等要素不足構成。

林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文指出，100mg的咖啡因會造成6mg的鈣質流失，成人每日建議鈣攝取量為1000mg，而一杯普通250ml的咖啡所含咖啡因大約是100mg，建議攝取量是一天不喝超過1L，也就是4杯，換算下來等於流失了24mg的鈣質。

林冠良接著說，若喝的是咖啡因含量最高的越南咖啡，250ml含265mg咖啡因，喝到1L，即1060mg咖啡因，理論上會流失大約60mg的鈣質。不過，他也表示，喝到這樣的咖啡因量，真正該擔心的，應該是咖啡因中毒所帶來的立即性傷害，要更勝於鈣質流失。

林冠良提到，不論是流失24mg或60mg的鈣質，跟1000mg的每日鈣質建議攝取量相比，所占比例都不多。他強調，比起咖啡因造成的骨鬆，日常飲食鈣質不夠問題更大，且骨質疏鬆不只是鈣的責任，還有鎂、維生素D、油、曬太陽、重量訓練等要素不足構成，只討論咖啡與骨質疏鬆的關聯性，認為不免有「甩鍋」嫌疑。

實際上，林冠良表示，咖啡還有其它好處，不僅能抗氧化，還能降低某些癌症發生和復發風險，因此真的不需要特意妖魔化咖啡和咖啡因。