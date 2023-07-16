屏東縣啟智協進會常務理事兼執行理事譚子文向中央喊話，請替站在第一線服務的教保員、生活服務員加薪謀福利，不要在同一職場製造相對剝奪感。（屏東縣啟智協進會提供／謝佳潾屏東傳真）

行政院拍板明年補助民間單位社工人員調薪8.16％，但以往也會跟著調薪的社福身障單位教保員、生活服務員這次卻沒有，使得已人力吃緊的窘境又掀起離職潮，多數人寧願轉至長照服務，對此，屏東縣啟智協進會常務理事兼執行理事譚子文向中央喊話，請替站在第一線服務的教保員、生活服務員加薪謀福利，不要在同一職場製造相對剝奪感。

譚子文指出，全台所有教保員中，在社福身障單位服務的待遇是比較差的，他們薪水是定額制、沒有晉級制度，也沒有久任獎金的福利，換言之，如果中央沒有調薪，不管服務多久，薪水都是一樣的，這對站在第一線服務的他們來說，實在不公平，協助教保員的生活服務員也是如此。

譚子文說，以復健據點來看，1名教保員要服務6至12名身障學員，若與生活服務員一起的話，2人最多要服務到15名身障學員，由此可見，他們的工作壓力並不小，加上他們與社工工作密不可分，通常是1名社工帶3名教保員，所以以往只要社工加薪，教保員與生活服務員也會跟著調薪，目前社工薪水是3萬4916元，教保員3萬2000元，生活服務員2萬8000元。

但此次調薪規則卻與以往不同，政府只宣布社工明年調薪至3萬7765元，對此，譚子文不解道，術業有專攻，社工確實需要調薪來提升工作能量，但教保員與生活服務員同樣也需要，他們的付出並沒有比較少，所以若只替社工加薪，肯定會對教保員等造成剝奪感。

譚子文不諱言，自從長照產業興起後，不少教保員在薪資、福利等考量下，紛紛轉投長照業，長照照服員工作時間彈性大，1天若工作6個小時，1個月薪資至少4萬以上，反觀身障單位的教保員工作，誘因實在不大，如今在新北餵藥案重創教保員信心後，又面臨「差別待遇」，可想見離職潮再起。

譚子文說，近年來教保員非常難找，所以現在人力相當吃緊，已有社工跳下來做教保員的工作，所以若不一起調薪，不僅無法留住教保員，還會變相增加社工的工作，因此很希望中央政府能正視這個問題，替教保員及生活服務員爭取調薪與晉級制度。

譚子文無奈道，協會的萬丹第2小作所原訂7月開辦，軟硬體設備也都到位，但因遲遲招不到教保員，至今還無法運作，身障學員只能繼續等待。

屏東縣啟智協進會是屏東目前最大的身障社福團體，共有440名身障學員，在全屏東有21個據點，但目前僅有41名教保員、9名生活服務員從事服務，教保員的缺多達5、6名，譚子文說，許多社福團體也都出現這樣的問題，希望政府能嚴正看待這件事情。