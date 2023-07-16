台灣是全球液晶面板前兩大生產國，環保署統計國內每年廢棄LCD面板高達8000噸，若採掩埋或燃燒處理，是極為嚴重的新興汙染源，工研院研發「廢液晶面板再利用處理系統」，回收可利用的液晶，將廢面板玻璃做為「LCD玻璃奈米孔洞材料」，變身重金屬附材用來過濾重金屬廢水，使再生水循環利用。

工研院材化所副組長呂健瑋說，LCD面板中的液晶主成分包含苯環、環己烷、鹵素等化學結構，滲入土壤、地下水後會造成危害，目前各國政府和業者對廢棄LCD面板一直在尋找妥善的處理技術。

工研院獨創「廢液晶面板再利用處理系統」，將LCD面板分解為液晶、銦和LCD玻璃三種物料，其中液晶和銦經過純化處理可回用於LCD面板製程，LCD玻璃因是硼鋁矽玻璃，熔點高難以與其他玻璃一起回收，只能打碎製成陶瓷磚瓦用的胚土粒料，再利用的價值低。

工研院研發「LCD玻璃奈米孔洞材料」，以專利奈米孔洞化技術將LCD玻璃改質，變身成為可以吸附重金屬的奈米孔洞材料，能用來過濾重金屬廢水，這項獨門技術，也可用在高汙染產業的電鍍業。

工研院與吉祥電鍍廠合作，在電鍍廠內設立水循環系統，不論是鍍鎳、鍍銅、鍍鉻等各種電鍍製程所產生的重金屬廢水，只要流經這套系統，水中的銅、鎳、鉻就會停留在「LCD玻璃奈米孔洞材料」，讓乾淨的水通過，獲得潔淨的再生水，再回歸到電鍍製程重複使用。

呂健瑋指出，「LCD玻璃奈米孔洞材料」應用於含重金屬的電鍍製程水處理，估計每年可讓電鍍廠循環回用7500公噸以上的再生水，並減少30％的處理成本，更重要的是無重金屬汙泥的產生。目前相關技術已技轉給國內面板大廠群創光電和美國Fortune WEEE公司使用。