一年一度的民進黨全代會今日在圓山大飯店登場，同時，總統府凱達格蘭大道有訴求居住正義和司法正義的公平正義救台灣遊行，包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都有出席。對此，行政院副院長鄭文燦受訪表示，政府會傾聽人民聲音，他也談言，目前居住政策政策走向並非100分，還需要更多努力的地方，

鄭文燦說，侯友宜所提的5大居住政策，大部分都落在中央推動住宅政策範圍內，但新北市政府到目前為止，還沒有通過囤房稅的自治條例，社宅推動進度也非常緩慢。

鄭文燦強調，政策落實需要中央跟地方一起來，才能讓房價逐步導引、合理化，讓年輕一代買得起、租得起，「目前政策的走向還不是100分，我們還需要更多努力的地方」。

至於「館長」陳之漢稱，凱道人不夠多就是對蔡英文執政沒意見，鄭文燦則說，任何聲音政府都會傾聽，任何主張也尊重，對於司法正義及居住正義，「政府團隊是有共識的，人民也有期待，大家一起努力。」