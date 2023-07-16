Makiyo昨宣布離婚。（中時資料照片）

苗可麗、陳志強主持三立台灣台首檔談話性節目《阿姐萬歲》，今（16日）開棚錄影。Makiyo昨宣布與小金離婚，結束一年多的婚姻，與Makiyo熟識的陳志強，今表示不認識小金，「Makiyo是很活潑的人，我想會不會是他們認識的時間不夠多，夫妻應該在婚前多互相了解、包容」。

他說，離婚不是壞事，「我不覺得這叫短命婚姻，反而覺得這是一種給彼此的祝福，如果不好卻硬撐，那多痛苦啊」。苗可麗也說，大家可以一起做決定很好，「畢竟在一起時都是很相愛，也沒有說誰對誰錯，只是現在不適合。找到彼此都舒服的方式，維持一個很好的關係，也滿重要的。」

陳志強與曾智希交往、結婚共7年，2人相差11歲是否有代溝？陳志強表示完全沒有，「我們有很多話可以聊，不會沒有話題的時候，我每次跟她分享事情，她的笑呵呵都帶給我很大自信。」他也分析，如果另一半不想聊天，就積極的找話題，不要雙方都不願付出。

三立台灣台首檔豪華談話性節目《阿姐萬歲》將於7月31日起每週一、二晚上 10點半播出，由『影視歌三棲台語界的天花板』苗可麗與『新生代八點檔一哥』陳志強組成『強麗姊弟』，節目內容會結合時事、貼近生活，幫觀眾解決煩心事，透過生活小劇場，兩人用最輕鬆詼諧的方式，碰撞出讓人意想不到的化學反應，將為談話性節目帶來讓人耳目一新的感覺。