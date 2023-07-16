人生不可能一帆風順，在職場中也是如此，有些人遇到壓力或感到茫然時，會選擇離職另尋出路，有些人則是勇於面對挑戰，並且想盡辦法突破眼前障礙，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬猴、羊、兔、蛇遇到挫折時易產生出逃避心態，甚至不惜丟辭呈，砍掉重練。

▍生肖猴

生肖猴的職場企圖心強烈，但也要求工作成果和合理收穫，若是一再突破不了現狀，就會想換工作，因為在新環境中對目標的憧憬，能快速撫平原本受的委屈。他們不贊同在哪裡跌倒就在哪站起來的說法，就像玩遊戲一樣有個不順利的開始時，與其浪費時間扭轉戰局，不如砍掉重練。從好的方面看，快速轉換戰場，能豐富自己歷練，但若屢敗不起，將嚴重打擊信心。

建議若心煩意亂、難以靜下心工作，首要動作並非先走為快，不妨先原地觀察2至3個月，若只是一時差錯造成的麻煩，往往很快能雨過天青或不了了之；即使處理上有些難度，也算是主管檢驗的好機會，可好好把握。

▍生肖羊

生肖羊在職場的配合度非常高，不會在小地方跟公司計較，但若發現未得到應有的尊重，也等不到機會時，可能就會果斷辭職。不過，為了賭氣做自己的代價恐怕不小，雖然新地方可能有新氣象，卻也需要長期耕耘才能累積實力，做決定之前，得先算一算是否虧太多。

若在原職沒有太大的勝算，至少應該騎驢找馬，絕不要將自己推到焦慮之中，也不要小看怨氣與失落，這些感受正是強大的刺激，相比之下，一帆風順反而容易讓人因循守舊，只要激勵振作、充電學習，即使不換工作，也能找到新希望。

▍生肖兔

生肖兔個性溫和，熱愛團隊共事，也有犧牲奉獻的精神，但未經歷練前，會較畏懼承擔壓力，此時的他們寧可暫時退一步觀望，而不願意被貼上工作績效不佳的標籤。由於求好心切而生出患得患失的心態，又少了獨自面對的勇氣，一旦面臨突如其來的工作量或難以招架的客訴，難免會出現暫避風頭的念頭。

這時候不妨轉念，想想自己還在年輕時就遇到麻煩，反而是好事，能趁機培養出強大的實力。尤其生肖兔在環境適應方面的可塑性很大，就像是新車的引擎，需刻意讓它承受高速、高溫的打磨過程，否則一旦定型，格局將難以擴展，為了長遠發展，眼前實在不需為一點小事逃避。

▍生肖蛇

生肖蛇做事認真細膩，對環境敏感度高，但是很期待旁人給予鼓勵和溫暖，若發覺自己必須經常獨自承擔工作，遭遇困難時即使求援也無人相助，就會心灰意冷，認為這個工作環境無視他們的存在，不如另尋出路，找個能善待自己的地方。

社會必然有其現實面，不管在哪間公司，都得先做好自己的本分工作或展現出價值後，才能期待他人善意眼神；即使是有貴人運，也需先讓貴人覺得有值得欣賞之處，所以不妨努力做出一點成績，一定會感覺收到的笑容和誇獎變多。