萬卓索娃身上有不少刺青。（美聯社）

拿下了生涯第1座四大賽女單冠軍，捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）的慶祝方式很有她的個性：喝點啤酒、為自己添新刺青。

世界排名42的萬卓索娃，在2023溫布頓女單決賽連兩盤後來居上，以6比4、6比4擊敗突尼西亞的嘉柏（Ons Jabeur），成為溫網史上首位以非種子身分封后的女單冠軍，而嘉柏則是連兩年溫網屈居亞軍，加上去年美網亞軍，生涯在四大賽3度打進女單決賽都未能帶走冠軍，臉上也難掩失落心情。

萬卓索娃是延期到2021年舉辦的2020東京奧運網球女單銀牌，之前參加過4屆溫網只拿到1勝，這也是她繼2019年法網之後生涯第2場大滿貫決賽，就如願實現冠軍美夢，被問到如何慶祝勝利，萬卓索娃笑著說：「我應該會去喝點啤酒。過去這兩周實在太累人了，最後幾天才讓自己稍微恢復過來，這場決賽之前我非常緊張。」

而手上有許多刺青的萬卓索娃，另一個為自己難忘的一晚的慶功方式，就把這值得紀念的一刻刺青留念，她透露，賽前就跟教練赫尼奇（Jan Hernych）打賭，「如果我贏了四大賽冠軍，教練也會去有個刺青，我們應該隔天就會去了吧！」

萬卓索娃的丈夫西梅克（Stepan Simek）把家裡的貓咪安頓好後，才從捷克布拉格趕到英國倫敦，及時趕上欣賞老婆的比賽，愛貓的萬卓索娃身上也有不少貓咪刺青，她看著坐在球員包廂的老公、家人們說：「太不可思議了，明天是我們第1個結婚紀念日，有你們在這裡陪我真棒。」

萬卓索娃還爆料，自己獲勝後到球員包廂跟家人慶祝時，看到老公大哭，她笑說：「這或許是我認識他8年來第一次看到他展現這麼大的情緒，當然他在我們婚禮那天也是有哭啦，但就是哭一下而已。」