國民黨大岡山立委參選人曹桓榮今舉行提名同志推薦會，包括前台南市議員謝龍介、國民黨智庫執行長柯志恩等都來力挺。（柯宗緯翻攝）

國民黨近日將於全代會通過提名徵召新北市長侯友宜參選總統，但黨內紛擾不斷。前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介今（16）日語重心長說，國民黨最大的「優點」是不團結，提名後就該定於一尊，怎麼可以賭輸了還要翻桌？4年前1次，現在又要1次。

謝龍介今到高雄為大岡山立委參選人曹桓榮輔選，謝發言時火力全開，他提到，國民黨優點很多，但最大優點就是不太會團結，提名後就該定於一尊，拚到最後就會過了，但現在卻一直在扯民調，說侯友宜剩多少趴。

謝龍介以自身為例，過去選台南市長屢屢被唱衰，11月開票前夕竟只有15％支持度，最後選舉結果出爐，卻與台南市長黃偉哲相近，證明民調只能當成參考。

針對國民黨總統人選，謝龍介意有所指說，現在國民黨已經定於一尊了，「不然你就不要出來比賽，賭輸了還要翻桌？4年前1次，現在又要1次？」他認為，國民黨推出侯友宜，真正可以拿到中間選民及淺綠選民選票，他是南部孩子，出身嘉義朴子，在菜市場長大，要去哪找這種人才？

日前侯友宜與學生座談屢屢挨批「不會說話」，謝龍介也緩頰說，最會講話的人就是前總統陳水扁，但人民卻選出會貪汙的總統，事實證明選口才好的人沒有用沒，若沒有一顆正義的心、一顆疼百姓的心，就不要插手公共事務。

國民黨智庫執行長柯志恩也認為，民調僅供參考，她提到，選高雄市長時，有賴曹桓榮幫忙想出「廟口開講」，引發熱議，最後她來高雄5個月，拿到53萬票，她力挺曹桓榮進入立法院，也希望國民黨立委一定要過半，總統一定要讓侯友宜當選。

曹桓榮表示，前高雄市長韓國瑜非常關心自己的選舉，彼此有在聯繫，韓也允諾未來若有造勢等活動，會全力來協助，會盡快再敲時間。至於何時邀請侯友宜來站台？曹說，侯5月27日已到來過，但未來各縣市還有很多邀請，因此尊重他未來的整體規畫。