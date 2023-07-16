跟父母要求買冷氣會太過分嗎？一名女大生住在爸媽的空房子裡，雖然省下房租，但家裡沒冷氣，跟爸媽講了2年也沒裝，只能吹電風扇，但最近真的熱到受不了，決定瞞著父母去打工買冷氣，貼文一出讓網友都看傻，「今年夏天沒冷氣會死吧」。

一名女大生日前在Dcard發文，爸媽工作很忙，她一人住在爸媽的房子裡，沒有冷氣，只有電風扇，跟爸媽講要買冷氣很多次，他們也答應要買，卻每次都忘記，到現在已經過2年還是沒買讓她絕望，不懂爸媽答應她的事情，為什麼都沒辦法做到，感覺自己常被父母遺忘。

原PO還抱怨，每個月的生活費爸媽也都忘記給，每次都是幾個月只給1萬5千元，還不准她打工，雖然她不用付房租，但還是要繳水電費、電話費，加上現在天氣太熱，沒冷氣真的受不了，於是瞞著父母到外面打工，存生活費及買冷氣，感嘆「開口跟父母要錢總有負罪感，鼓起勇氣開口了，他們可能會忘記…工作忙，真的好忙」。

對此，網友看了紛紛留言：「感覺他們只是口頭說說罷了，你還是自立自強吧，看能不能用空閒時間接點家教」、「現在真的很熱，我沒冷氣會整頭都濕，手腳也很濕」，但也有人建議，「問他們什麼時候休息，那一天跟他們撒嬌提醒一下」、「還是提議裝冷氣的事情你處理，先請款買，不然到你畢業都還沒裝」。