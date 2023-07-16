《木曜4超玩》3年前舉行過跨界演唱會，近期傳出團隊一一出走。（圖／中時資料照片）

網路節目《木曜4超玩》爆出幕後團隊集體離職，製作人陳百祥日前證實：「現狀是製作團隊都離開公司了」，他則是留職停薪，而節目1位人氣的執行製作IDA，也在網上宣布離開團隊，她發文寫下：「能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊，是我職涯最棒的決定之一，木曜今後還是在的請大家不用擔心！」

隨著《木曜4》爆出集體離職，執行製作IDA的動向也引發關注，她日前則在IG透露，自己也隨著節目的新腳步從木曜畢業了，「雖然在木曜的時間僅短短不到2年，但受到的照顧與得到的收穫卻遠這超過於此，還意外的獲得了許多如同朋友的觀眾們，能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊，幕後的夥伴廠商以及總是給予應援與力量的你們，是我職涯最棒的決定之一」。

IDA表示：「木曜今後還是在的請大家不用擔心！短期之内大家可能還會看到幾集我們過去穿梭的身影」，IDA還說，會以「撥接網路」的速度繼續把拍攝照片發完，最後她感性說：「謝謝喜歡木曜的你們，以及喜歡我們的你們」。

IDA IG全文。（圖／IDA Instagram）

《木曜4超玩》以體驗各行各業的「一日系列」打開知名度，捧紅主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞。針對團隊集體離職，老闆Eric證實團隊中有多人離開，而製作人陳百祥日前則表示：「現狀是製作團隊都離開公司了」，而他則是留職停薪。