桃園市農業局盤點，捕蜂捉蛇大隊目前總共有232人，去年捕蜂捉蛇總件數為9170件。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市農業局表示，每年5至10月屬於執勤旺季，案件比率則是蜂占7成、蛇占3成，蜂類出沒高峰期為9月。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園捕蜂捉蛇業務自2015起委由義消成立捕蜂捉蛇大隊，去年執勤總件數達9170件，又以每年5至10月為旺季。桃園市捕蜂捉蛇大隊義消呂紹郎協助捕蜂捉蛇10多年，他直呼，最高紀錄曾1天出勤21件，抓虎頭蜂比抓蛇更加危險，虎頭蜂有趨光性且會群起攻擊，自己過去曾遇過3個籃球大的虎頭蜂窩。

農業局盤點，捕蜂捉蛇大隊目前總共有232人，依各轄區成立4個工作大隊，採排班方式進行，去年捕蜂捉蛇總件數為9170件，日間8點至晚上10點由義消執行8600件，占總件數的93％，晚間10點至隔日早上8點，由警消協助執行570件，僅6.2％。每年5至10月屬於執勤旺季，11月至隔年4月為淡季，案件比率蜂占7成、蛇占3成，其中蛇類又以5月為出沒高峰期，蜂類為9月。

呂紹郎表示，在執勤的旺季時最高紀錄曾1天出勤21件，其實抓蛇比抓蜂還安全，執勤時穿戴好雨鞋、手套等，要抓什麼蛇都很簡單，最常遇到的是臭青母，還有力量很大的南蛇及有最美家蛇之稱的黑眉錦蛇，只要用雨鞋踩住蛇頭，再用夾子將其夾入桶子或網子中就可以，後續則會通知農業局處理，但要抓虎頭蜂就困難多了。

呂紹郎指出，虎頭蜂有攻擊性和趨光性，通常要等到夜間才能處理，倘若遇到蜂窩包裹著外物，無法直接移除的話，就要考慮直接噴滅蟲劑銷毀，過去出勤時曾在龜山區遇過超過1米長、寬度達30公分的蜂窩，整整有3個籃球這麼大，處理起來非常耗時。他也提及，許多民眾只要看到蜂窩便會通報，但一般的蜜蜂對生態有益，且等3至5天就會遷徙，會先勸導民眾讓其留下。

呂紹郎也提醒，即將進入虎頭蜂的旺季，喜愛爬山的民眾若在路上有遇到幾隻虎頭蜂，建議要快點折返，爬山前也要留意，不要穿著鮮豔顏色的衣服、不要噴香水等，倘若不幸被蜂螫千萬不要反擊要趕緊就醫。