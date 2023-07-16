前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」遊行今（16）日下午14時登場，並提出「司法改革」、「居住正義」兩訴求。從兩點開始人潮開始聚集，一直到三點左右，現場推估將近1萬人，同時也有臉書粉專曝光了在「景福門」的空拍圖畫面，引發網友討論。

公平正義救台灣遊行在今日下午14時集合，2大訴求分別是喚回司法正義及落實居住正義，活動預計將持續到今晚20時，包括侯友宜、柯文哲均會到場參加，且侯還提早拋出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」的居住5大政策，來表明重視此事的態度。

而在《台灣新聞記者聯盟資訊平台》的臉書社團就分享出了臉書粉專《台灣普拉斯》今日所拍攝的「景福門」空拍圖，從畫面中可以看到，人潮似乎還不到景福門，不過許多網友卻紛紛留言表示「現場人山人海看不到盡頭了…」、「密度也很低」、「不到一萬？」、「看起來超熱的」、「百萬人響應，到場人數不到1％」、「人好像沒有站很密集」、「我就在等空拍照」。