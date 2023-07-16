勇士球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）熱愛打小白球不是秘密，甚至將神射技藝搬到高爾夫運動上，16日在美國高爾夫名人錦標賽上，柯瑞在第7洞打出152碼（約139公尺）遠的一桿進洞，2輪結束以50分積分暫居領先。

柯瑞完成難得的一桿進洞後，將頭上帽子甩在地面，開心地張開雙手奔跑慶祝，表現得比自己飆進絕殺球還要興奮，場邊球迷也跟著歡呼雀躍。10歲開始接觸高爾夫運動的柯瑞告訴場邊記者，自己是第2次打出一桿進洞，「太瘋狂了，這是一次很好的擊球，但並不認為會是一桿進洞，我只是看到一堆人開始舉起雙手，自己腦袋也暫時斷片。」

賽事採用積分制，抓下老鷹獲6分，博蒂3分，平標準桿獲得1分，柏忌0分，雙柏忌以上扣2分，柯瑞此輪獲得23分，兩輪一共打出50分高分位居榜首。柯瑞對於高爾夫運動相當狂熱，2017年甚至曾以外卡身分參加職業巡迴賽事。

名人賽上集結來自各領域的明星，2020年賽會冠軍費許（Mardy Fish，前職業網球員）獲47分排名第2，3屆冠軍穆德（Mark Mulder，前大聯盟球員）38分名列第4，NFL酋長隊四分衛霍莫斯（Patrick Mahomes）1分排名57位，前NBA球星、現任TNT球評的巴克利（Charles Barkley）就有點糗了，3輪下來成績為負23分，排名第81位。