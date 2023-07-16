國民黨主席朱立倫16日下午出席在彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式，與現場近百位國民黨青年暢談。（吳建輝攝）

國民黨主席朱立倫16日下午出席在彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式，與現場近百位國民黨青年暢談，會中提到716大遊行侯友宜與成千上萬的台灣人民，頂著烈日在街頭遊行，反觀民進黨穿西裝在五星飯店吹冷氣，直言這就是台灣的現況。

朱立倫16日下午現身彰化縣議會與國民黨青年暢談，恰巧當天就是716大遊行，他說在凱道上成千上萬的台灣人民，頂著豔陽在追求公平正義，但民進黨卻穿著西裝、吹著冷氣，在五星飯店裡享受，吃香喝辣，這就是台灣現在的真實現象。

朱立倫還提到，國民黨徵召侯友宜參選總統是經過公平公正的徵召過程，獲得黨多數立委、首長的支持，侯友宜是最有資格代表國民黨參選的，他從基層員警做起，一路做到警政署長，後來選上新北市長，打敗的對手是蘇貞昌、林佳龍，他絕對經得起考驗。

朱立倫說，「侯侯做代誌」是侯友宜的家訓，他是全台最有名身先士卒掃黑大英雄，當市長每年都是五星市長，他遵循家訓把每件事情都做到最好，但好奇怪，一宣布要選舉就被對手打成這樣，民進黨只會抹黑、製造分裂、分化族群，讓人民搞不清楚狀況，就可以贏得選戰，這就是民進黨現在的手段。

朱立倫強調，台灣的民主走到今天，共同目標就是要讓大家過好日子，而不是讓人民走上街頭，做得好就要上台，做得不好就要下台，唯有砲口一致對外，才能真正團結勝選。