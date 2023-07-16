陳志強（左3）與苗可麗主持新節目，好友江宏恩（右起）、勇兔、何依霈、余秉諺現身祝福。（三立提供）

陳志強（左）、苗可麗首度搭檔主持。（三立提供）

陳志強（左）、苗可麗默契好，為節目盡心盡力。（三立提供）

苗可麗、陳志強主持三立台灣台首檔談話性節目《阿姐萬歲》，今（16日）開棚錄影，好友江宏恩、何依霈、余秉諺、勇兔特別帶著象徵好彩頭的蘿蔔獻上祝福。工作滿檔的苗可麗目前主持《阿姐萬歲》、《黃金夜總會》，拍攝戲劇《天道》，時間夠用？她笑說還行，「時間是擠出來的」。

苗可麗與許效舜主持《黃金夜總會》熟識，將對方視為人生導師，這次最想邀請對方上節目，「我任何事情、沒有方向時就會問他，心情不好時也會打給他，他都會給我建議。這次接節目有問他，他叫我把劇本傳給他看，後來還開玩笑說錢要不要分他。」

陳志強說，疫情前的某次過年收到許效舜親手繪製的紅包，「上面有一段他給我的祝福話，寫的很像一個符咒。那紅包我留到現在，一直放在財位，舜哥真的是很有正能量的人。」

過年也收到紅包的苗可麗，同樣把紅包放在重要的位置，「有人問我說這有用嗎？那個符又不是真的。我覺得，以意念來說，這是他給我們的祝福，這個能量已經在了」。

苗可麗與陳志強首次搭檔主持，除了人物訪問，2人還會演短劇，反串不同人物，希望大家在睡前能輕輕鬆鬆看節目。主持經驗豐富的苗可麗，稱讚陳志強個性幽默，梗多、點子多，還會想短劇劇本，陳志強笑說日常都會緊抓時間和苗可麗討論，但有時看她忙著背劇本又擔心打擾，而苗可麗對工作要求很高，再忙都要找時間看主持腳本，讓陳志強也上緊發條，「我和老婆吃飯也都在看腳本。」

陳志強和苗可麗搭檔，外界都把陳志強形容成高顏值鮮肉，讓他覺得超開心，在主持前他還特別搜尋苗可麗年紀，發現2人只差7歲，今天才知道的苗可麗氣到作勢想要離場。感性的苗可麗，被陳志強爆料錄影五次，她就哭了三次，苗可麗也說只要碰到親情的話題，她就會撐不住。

三立台灣台首檔豪華談話性節目《阿姐萬歲》將於7月31日起每週一、二晚上 10點半播出，由『影視歌三棲台語界的天花板』苗可麗與『新生代八點檔一哥』陳志強組成『強麗姊弟』，節目內容會結合時事、貼近生活，幫觀眾解決煩心事，透過生活小劇場，兩人用最輕鬆詼諧的方式，碰撞出讓人意想不到的化學反應，將為談話性節目帶來讓人耳目一新的感覺。