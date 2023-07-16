民進黨今天全代會在圓山大飯店登場，會中無異議通過內規「公職人員提名條例」修正案，明定黑金槍毒不得參選。被視為「排黑」重點人物的英系中常委黃承國今日以黨代表身份出席並受訪，他稱，不會認為是針對自己，這是制度問題，況且民進黨中執會日前以通過相關規定，「所以不要再把這件事往我身上推，與我無關好不好。」

由於今年全代會，象徵大團結，連請假已久的黃承國也身著白色襯衫出席。根據民進黨規畫，結束總統、立委候選人造勢活動後，將有閉門會議討論相關議程，會中將提請修正內規「公職人員提名條例」第6條，明定禁止黑金槍毒參選，稍早賴清德致詞時也重申堅定打擊黑、金、槍、毒、詐的立場，以建立和諧安定的公義社會。

民進黨稍早指出，本屆全代會已通過「2022年度決算書表」，並通過補聘任律師林夙慧、游琦俊律師為第10屆廉政委員會委員。此外，為回應社會對本黨改革之期待、以更高標準與道德操守檢驗本黨從政同志與本黨提名之公職候選人，落實黨務革新之社會公信，會中通過「公職候選人提名條例」第6條修正案。

談及排黑條款是否有針對性，黃承國受訪指出，「沒有吧，這就是制度面問題」，之前民進黨中執會已通過相關規定，選罷法也在立法院審議通過，「所以不要再把這件事往我身上推，與我無關好不好。」

至於是否認為不公平，黃承國連忙搖頭，稱「不會不會，制度我就遵守」，也強調他身為全國黨代表，出席全代會是義務，跟其他無關。