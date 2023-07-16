城市舞台自1983年啟用至今已達40年，為提供演出團隊及考量觀眾安全、呈現更優質的展演空間，城市舞臺自2021年底休館辦理整建，16日完成整建重新開幕啟用。台北市長蔣萬安表示，為歡慶城市舞台40年，未來擬推「你看戲我買單」的青年專場，邀請18歲到21歲年輕市民前來免費看劇。

蔣萬安指出，城市舞臺歷經整修之後正式開幕啟用，承載市民、表演者共同的記憶，從1983年開始，歷經社教館文化活動中心，一直到民國2003年重新規劃起建，當時每年票房都高達1800萬，僅次於國家兩廳院，有非常輝煌的歷史。

他提到，城市舞臺經歷數年營運，年久失修，所以為了確保整體的安全性，以及提升場館的品質，進行了相關的整修，共有4個層面的優化，包含設備全面提升，配備自動化的舞台控制系統、吊掛音響設備等，同時汰換40年老舊的空調、機電及排水系統；從表演者的角度來對表演活動的空間進行設計，包括後台的化妝休息室、排練空間，在戶外也加裝三面高畫質LED播放牆。

並從市民朋友、觀眾的角度出發，在座位的規劃上面更加的舒適，同時戶外也有一大片的草坪，讓想要觀看戲劇展演的民眾可以前來遊憩；全面提升整體造景，透過整體燈光的技巧，讓大廳及展演空間更加的清晰明亮。

為歡慶城市舞台40週年，蔣萬安表示，北市推出「你看戲我買單」的青年專場，邀請北市18歲到21歲年輕市民前來免費看劇，提供年輕朋友接觸並參與藝文展演的機會，同時也讓表演者有更多表演的機會。文化局補充，預估下半年將與劇團合作，挑選戲碼進行「你看戲我買單」政策。