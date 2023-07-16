2023中華企業射箭聯賽例行賽第十二輪，昨因輪休丟掉龍頭寶座的寒舍集團，16日靠著蘇于洋在男單、男團連拿2點逆轉，雖然同日出賽的新北凱撒搶得3點、總分34點重返領先，經驗豐富的寒舍並不氣餒。

台北田徑場今天遇上強風來襲，現場風速數度飆破7公尺／每秒，不過蘇于洋先在加射險勝新竹市愛山林的蔡薰毅，隨後跟魏均珩、劉泰言聯手6比0擊敗林子翔／蔡薰毅／蕭凱源，完成男團10連勝，本季仍保持不敗。

前一天風平浪靜，今日飛沙走石，不僅靶紙一度被吹落，音響也被吹倒，蘇于洋開玩笑說：「輪休錯天了，今天這風也太有挑戰性了吧。」

「很少在這樣的市中心比賽，滿新鮮的。我們昨天有來練習，抓場地的習性，例如這裡的熱身場地右邊緊鄰運動中心，右側就沒有風，就會跟隊友提醒跟比賽場地不同。」蘇于洋說，雖然跟凱撒的龍頭之爭進入白熱化，總冠軍才是他們的目標，「我們還是會透過轉播關心，看看他們的動作，好的就學起來。」

第二場出賽的凱撒連兩天表現出色，今天對新濠建設拿下前3點的女單、男單、混雙，女團隋昀瑾／詹紫媚／呂岱凌跟對手鏖戰至加射，前兩箭平手的情況下被新濠劉詩翎飆出十分箭，隋昀瑾的九分箭射了個遺憾。

「手感滿好的，但箭被風吹走了。」隋昀瑾賽後苦笑說，今天看到最大7.3公尺／每秒的風速，而且靶前風向跟身體感受到的不同，只能佩服對手，「無論是心態還是技術上，都要繼續適應才行，其實選手都不太在意勝負，只在乎自己能不能射中十分。」

新濠主場周落幕，總積分26分仍佔據第四名，以2分些微領先追兵新竹市愛山林，例行賽剩最後兩輪，新濠教練陳能陞表示，「選手最近賽事很多，大家都辛苦了，目標是先想辦法進冠軍賽，在因應不同賽制調整出最佳陣容應戰。」