苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取530萬元睦鄰回饋金，在通霄火車站南側的鐵路平交道旁，打造通西里軍營公園，並設置1座相當吸睛的海盜船造型溜滑梯，16日正式啟用，成為通西里首座公園。

通西里辦公處去年10月向通霄電廠爭取回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄火車站南側的鐵路平交道旁，規畫適合10歲以下小朋友遊玩的小型公園遊憩區，原預定今年初春節連假開放體驗，但里辦公室爭取增加夜間照明設備、栽植圍籬，近期才驗收結束。

通西里里長李開勳說，通西里位於通霄市區，但是長期缺乏公園，因此透過通霄電廠補助經費，將以往海巡署所駐守的舊軍營活化利用，打造通西里軍營公園，而海盜船造型溜滑梯，則是象徵通霄鎮濱海的擁抱海洋用意。

通西里軍營公園今天啟用，由立委陳超明、通霄鎮長張可欣、縣議員周玉滿、翁杰等人剪綵啟用，針對民代與家長建議缺乏遮陽設施，張可欣表示，鎮公所已經立即列入修正項目，未來將會增設家長遮蔭休息區，讓家長可以帶著小桌椅或者小帳棚，在遊具附近關注孩子的一舉一動，至於如何讓滑梯達到降溫效果，她會帶公所人員到各地親子公園區取經，尋求更好的解決方式。