台中一名自美國伯克利音樂學院畢業的男子阿男（化名），2021年戀上一名已婚人妻，經阿男每日噓寒問暖，還點歌傾訴情意，甚至傳送自拍裸照大膽向人妻示愛，2人便墜入情網交往4個月，被正牌丈夫發現後怒告求償150萬元，法官判賠50萬元，可上訴。

據判決書指出，阿男（化名）於2021年間認識一名人妻，經阿男主動找對方聊天、談心、每日點歌訴說情意、屢屢傳送示愛的文字訊息，甚至傳送自拍裸照向人妻表白，對方因其熱情追求，自2021年1月間至4月間與之交往，被正牌丈夫發現後怒向阿男提告侵害配偶權，求償精神慰撫金150萬元。

法庭審理時，阿男不爭執與人妻交往，但辯稱2人分手後即未再聯繫、亦未有騷擾之舉，反而是人妻騷擾他及其家人，認為人夫請求之慰撫金過高。

法官審酌阿男於人妻婚姻關係存續期間，與其以男女朋友關係交往，所為已侵害人夫配偶權，審酌雙方社經地位、經濟狀況，判阿男應賠償50萬元為適當，可上訴。