三股里20戶居民因大排水利設施未及時打通而淹水。（三股里長黃仙立提供／程炳璋台南傳真）

台南市七股區三股里內的聚落大排正在施作抽水站平台，廠商設置圍水設施擋住海水，方便施工，不料16日中午突降暴雨，大排內水無處宣洩，溢往庄頭，造成20戶民眾住家淹水，1名行動不變的阿嬤被預防性疏散到三股活動中心，半小時退水再被送回家。

七股區三股里靠近海邊，地勢低窪，過去經常淹水，台南市水利局為解決水患，6月底開始施作抽水站平台，在做水閘門前，先以太空包隔開海水與大排，預防海水倒灌，方便施工。

不料16日三股里1小時內降下75毫米雨量，聚落大排的水受圍水設施擋住，無法排出海，隨即溢出，蔓延到庄頭，共有20戶受波及淹水。

其中1戶三合院雖地勢較高，屋主阿嬤高齡行動不變，里長黃仙立擔心一旦暴雨持續，恐有疏散不及疑慮，先請消防局人員將她安置到三股里活動中心休息。

水利局緊急聯絡廠商，拆除太空包打開水路，正值退潮，大水很快排出，半小時後庄頭的積水退去，阿嬤順利回家。

台南市水利局表示，三股里抽水站平台工程再一周時間就可完工，屆時將安裝可開關的水閘門，避免急雨帶來的水患。