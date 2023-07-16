2020年許多美妝品牌與基金會合作推出ESG活動，至2021年，除基金會外，越來越多品牌推廣環保包裝、成分。兩年間，公益限定組合、環保贈品、捐款活動聲量較高。2022年，永續包裝及空瓶回收成為品牌執行永續行動的主要內容之一，許多品牌透過「環保」和「永續」等關鍵字推廣新商品或活動，並與更多網紅合作推廣。2022年聲量無論新聞、社群或討論區聲量皆較前年增加超過1倍，尤以社群增加最多4.3倍，成長幅度高。3、4及9月社群及新聞操作增加，討論區討論度也順勢上升，為年度聲量高峰。許多品牌也會利用母親節、周年慶等活動檔期，提高品牌ESG曝光度。

大數據公司旗下《網路溫度計民調中心》調查指出，為了將消費者與品牌的永續價值連結，企業需通過各種溝通管達傳達關聯性高的訊息，但在採用天然成分、使用環保包裝、落實社會公益等各項永續行為中，消費者更關注品牌對自身，其中42.9％受訪者認為產品「天然成分」能增加購買意願。若專櫃美妝品牌推行永續行動將會增加顧客購買意願，59％更會增加購買預算，專櫃美妝品牌可藉ESG行動增加顧客好感度。同時，對於ESG理解程度越高的消費者，品牌標榜「環保包裝」越能增加購買意願。

調查結果顯示，超過75％民眾聽過ESG，但僅38％了解永續概念。男性相對於女性，ESG永續概念的了解程度較高，超過4成男性受訪者聽過且了解ESG永續概念，因此品牌能針對女性曝光更多永續理念。針對符合ESG精神的專櫃永續美妝品，20％願意提高21％以上的預算購買專櫃永續美妝品。