大陸國民男星王寶強是知名「草根」演員，從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星，然而事業順利的他感情路卻相當坎坷。2016年王寶強在微博曝光前妻馬蓉出軌經紀人宋喆，兩人以離婚收場，官司後更傳前妻分走他近半家產，而今事隔多年，他在受訪時吐露心聲。

王寶強當年曝光前妻馬蓉與經紀人宋喆間有「婚外不正當兩性關係」，離婚官司纏訟兩年多更登上各大媒體版面，一時引發輿論聲浪。而今事隔多年，王寶強籌備的新電影《八角籠中》近期上映，且票房截至今日已突破14億人民幣（約台幣60.4億元），成功翻轉前次作品《大鬧天竺》的負評聲浪，成績不俗。而他在相關訪問中，也吐露籌備電影的心聲。

王寶強坦言在籌備過程中遇到相當多的困難，「這個電影就像是我的生命，只有這部電影才能證明，讓所有質疑我、對我使壞的人都證明給他們看，讓他們感到後悔。」也坦言外界認為他是一個明星，因此生活應該不會差，「可你知道我這些年經歷了什麽，我內心的痛苦，我內心的艱難，我是怎麽扛過來的。我不想去說我有多麽難過，怎麽一路走過來的。」

另外，王寶強認為電影是最好的表達窗口，而觀眾可以透過電影感受到鏡頭想表達的話語，並表示：「如果沒有那些很殘酷的經歷的話，我也拍不出這樣的電影。」事實上，王寶強與前妻馬蓉離婚後，曾被直擊帶世界小姐出身的女友馮清回老家處理母親後事以及甜蜜牽手走在一起的場景，而相關畫面流出後，讓網友笑稱是「最萌身高差」，紛紛獻上祝福希望兩人感情順利。