統一獅在上半季封王，率先搶下季後賽門票，但表現亮眼的勝騎士被韓職挖角，對於第4號洋投人選，總教練林岳平直言目前還沒有著落，「之前有意找來的3個人選，但都被婉拒，現在就是繼續尋找。」

獅隊上半季先發輪值採用4洋投搭配3本土去輪單周5場先發，收到不錯的效果，不過勝騎士在上半季尾聲被起亞虎隊買斷合約，目前獅隊陣中只剩羅昂、克維斯、布雷克3名洋投。

對於新洋投人選，「餅總」直言目前還沒有著落，「我們提出的合約是滿優渥的，但都被拒絕，沒人願意來。」他認為，要離鄉背井來到這麼遠的國家打球，絕對是球員最主要考量。

林岳平不諱言，在7月這個時間點要找到新洋投本就困難，「現在只能繼續再找，我們還有空間可以緩緩，我們想要找的是像勝騎士這樣可以主宰聯盟的。」

而獅隊15日以2比5不敵富邦悍將，中斷近期5連不敗、對戰7連勝，先發投手布雷克6局失5分（3責失）吞下本季第5敗，近5場先發都沒能取勝，但林岳平認為，昨天看來，布雷克整體是好的投球，只是因為守備沒幫忙，讓他沒辦法投得更自在。

林岳平說：「大家都覺得他掉5分能力是不是不穩定，但我們整體看來他是好的投球，昨天主要是守備造成，前2局就3個失誤，失誤後又被安打當然會掉分。」