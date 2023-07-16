市議員連恩典16日偕自來水公司檢驗各社區水塔，雖然符合標準，但水色都偏高。（摘自連恩典臉書／張志康基隆傳真）

市議員陳冠羽表示，近日接獲多個社區反應水質問題，質疑自來水公司說詞疑點重重。（陳冠羽提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區自7月8日傳出自來水水色深、異味重等問題以來，愈來愈多民眾反應相關問題。市議員連恩典與陳冠羽16日痛批自來水公司聲稱狀況改善，但實際狀況並未改善。陳冠羽更提出三點疑問，擔心水質問題可能會蔓延至全市，要求自來水公司盡速還市民乾淨用水。

暖暖區水質問題持續延燒，市議員連恩典16日與自來水公司赴暖暖區三個社區檢驗水塔裡的水質，經採樣取水，發現三個社區水塔的水色雖然都在標準2.0以下，但分別都在1.26度、1.16度，以及1.56度左右。其中1.56度的社區，以肉眼便可看到水色偏黃，且三個社區的水塔都有消毒水味。

連恩典表示，水公司認為部分原因是先前淨水場水質最糟糕的時候，因為各社區民眾用水量不一，因此受到影響的時間也不一樣。連恩典指出，民眾擔心水質會持續惡化，商請自來水公司拆開社區的進水表前水表，測量社區進水的水色，得到0.8度的結果，證實水質的確有改善。

陳冠羽表示，從事發至今已經一周，但仍有許多民眾表示水質有問題，即使水公司表示淨水場送出的水已經改善，但留存在管線中、水塔中那些水色及異味重的水要怎麼辦？

其次，陳冠羽指出，水公司表示水質受影響是因為基隆河水位低、流速慢，才導致川流水色偏高。但今年基隆河水位與往年相較並沒有特別低，卻發生自來水水色深、異味重的問題，真能排除是人為疏失的因素？

陳冠羽說，暖暖淨水場取水口還在新山淨水場的取水口上游，隨著暖暖的用水出了狀況，擔心水質問題可能會蔓延至全市。他強調，用水是非常基本的民生需求，水公司應拿出積極作為。