氣溫飆高蜜蜂也受不了，雲林縣蜜蜂熱斃逾4成蜂農淌血。（張朝欣攝）

近日氣溫飆高，蜜蜂受不了熱浪出現熱斃情況，雲林縣蜂農16日表示25度至28度是蜜蜂活動力最好的溫度，近日氣溫接近40度，有不少蜜蜂因溫度太高陸續死亡，損失至少4成，目前僅能將蜂箱搬到陰涼處用電風扇降溫，但效果有限，若持續死亡，明年可能會面臨蜜蜂數量不足的困境。

在雲、嘉地區養蜂的劉耀鏞，成立「濟玉農場」飼養70餘箱蜜蜂，今年端午節後發現蜜蜂陸續死亡，起初以為是受農藥汙染，後來沒有外出採蜜的蜜蜂也接連死掉，蜂箱周邊全是密密麻麻的蜂屍，經過研究，原來是天氣太熱，蜜蜂無法及時調節體溫而熱斃。

劉耀鏞表示，蜂群約每3個月可產出1隻女王蜂，每當女王蜂誕生，便分箱加以繁衍，這時要有足夠的工蜂與雄蜂來照顧女王蜂，一旦工蜂與雄蜂大量死亡，即使有女王蜂也沒有用。每年秋天是繁衍蜂群的重要季節，準備來年春天進行採蜜，若今年夏天繼續高溫不下，明年的養蜂產業很不樂觀。

劉耀鏞說，蜜蜂會幫忙植物授粉，其生態好壞與農作物生產、花草生長息息相關，若蜜蜂減少，番茄、小黃瓜、西瓜、柳丁等各種蔬果生產便會受影響，野地花草也會減少，蔬果花草減少，便無法供應足夠的蜜源給蜜蜂，蜜蜂缺少食物又面臨極端氣候，死亡情況只會更加嚴重，形成惡性循環。

劉耀鏞指出，有遮棚的半開放式養蜂場，今年蜜蜂熱斃約4成以上，沒有遮棚的養蜂場更慘，損失5成以上，還有人全軍覆沒。除了氣溫太高、蜜源不足等因素，農藥汙染也是造成蜜蜂死亡的主要因素之一，但往年蜜蜂死亡情況並沒有這麼嚴重，今年實在太熱了，希望未來氣溫能下降一點，否則明年養蜂產業將大受打擊。