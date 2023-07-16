最強新人林奕嵐成國際精品寵兒。（周子娛樂提供）

林依晨師妹、「最強新人」林奕嵐演出影集《她和她的她》後走紅，廣告、戲劇邀約不斷，還入選「2023台北電影節非常新人」，日前也與國際精品Dior簽約合作成為今年品牌彩妝大使，並為品牌拍攝最新的宣傳照片。才短短不到1年，有著一張「高級臉」的林奕嵐已代言了內衣、彩妝、服飾、保養品等 ，讓她直呼好幸運，也非常感恩品牌對她的青睞。

此外，林奕嵐主演的電影《成功補習班》剛在台北電影節閉幕片首映，獲得廣大觀眾迴響，該片預計於2023下半年上映，因為是自己主演的第一部電影，又擔任女主角，她看完片之後感動地眼眶泛淚，希望屆時電影能夠有好票房。

接下來林奕嵐將要與師姊林依晨一起拍戲，因為這次拍攝卡司華麗，她備感壓力，但因為劇本和角色非常吸引她，所以花了很多時間在做角色功課，期待能有好表現。在經紀公司規劃下，她接下來也會朝國際發展，她自我期許能成為一名好演員，和各地不同的導演和團隊合作。