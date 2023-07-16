成都世大運開幕在即，台灣212位選手蓄勢待發，射箭代表團將於23日搭機出征，當中反曲弓項目選手都在今年的中華企業射箭聯賽名單，經驗豐富的新濠建設彭家楙與「中正幫」楊宗翰、郭昱承要替寶島闖出佳績。

小學三年級開啟射箭生涯的彭家楙，2014年、年僅高一時就入選亞運培訓名單，2017年首度參與世大運就是「在家比賽」的台北世大運，拿下女團銅牌，2019年拿坡里世大運更是1金1銅入帳，表現優異。

新北凱撒楊宗翰、新濠郭昱承是中正大學的學長學弟，加上複合弓的男子組魏煒宸、女子組羅苡瑄，形成中華射箭隊的「中正幫」，大三的楊宗翰第一次選拔失利，不過世大運因疫情延期後的二次選拔終於順利入選。

「目前狀況還行，就是專注成績的穩定性，很幸運有時間給我調整、進步，才能當選國手。」楊宗翰在15日扛起壓力，跟著凱薩男團拿下關鍵勝利，超車勁敵寒舍集團搶下領先地位，雖然16日男團失利，全隊拿下3點積分，維持領先。

楊宗翰認為自己在今年聯賽的表現應有70至80分，但面對國際賽是另一個風景，「緊張是一定會的，但練習時大家就是互相鼓勵，而且我心態滿陽光、正面的，應該可以扛得住！」

陣中另一位女射手隋昀瑾也是首度挑戰世大運，她認為國內有固定的企業聯賽對選手很有幫助，「這兩年大家技術都提升很多，跟國外的強度已經差不多了，是很好的訓練。」

兩年前，隋昀瑾當選聯賽狀元時就發願要站上國際舞台，她笑說：「很高興達成一個目標，身為選手，接下來還有更多的目標要追尋，希望能帶獎牌回來，最好是金牌！」

這次台灣射箭隊的「忙內（年紀最小）」青年隊張譯中原本不符資格，因疫情賽事延宕後年齡才達標，二度選拔後也非正選名單，因「湯包」湯智鈞選擇參加世錦賽，他才遞補進國家隊，彷彿是冥冥中的天意。

「真的很幸運，我也很期待。」成都世大運是張譯中生涯第一場國際大賽，不過目前已經經歷世青、亞洲盃以及整季企業聯賽的他，認為自己已經有所成長，「我在排名賽表現比較好，對抗賽還要加油，穩定性不太夠，但我會努力幫上學長的忙，帶著獎牌回台灣。」