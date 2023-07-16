前男團偶像金志遙（本名林大晉），除了擁有藝人身分之外，還要邊上班、管理公司、藝人培訓等，近幾年他躍升CEO、打造女子團體「心動女孩」，他今（16日）帶子弟兵出席公益活動，受訪坦言自己下達禁愛令，對女孩們寄與厚望，「不要下個月要發片，妳突然說老闆我要結婚了，我就1500百萬（違約金），因為這不能開玩笑」，希望將她們塑造成全方位藝人。

金志遙也坦言自己最在意的就是「禮貌」，一但發現有不禮貌的行為就是直接冷凍、解約，「我的要求是，藝人就是要非常的接地氣與親民，站在台上是什麼樣的身分，就該拿出盡全力表現的態度」；金志遙也感嘆，其實現在的年輕女孩通常很難接受這樣的方向，還好這群女孩也相信我的判斷及方向，訓練出來活潑搞笑的功力，讓他們得到廠商的肯定，也開始有許多校園活動的邀約，「我想殘酷的實戰經驗，也是他們成長的一大動力，簡單來說，演藝圈就是，適者生存不適者淘汰」。

被問到因應近期me too事件，怎麼樣預防工作人員與女團之間出現不好的事件？心動女孩成員毛毛說：「這部分的話我們是沒有出現過這樣的狀況，公司的工作人員以及師兄師姐都很照顧我們，預防的話應該會是保持適當的距離，避免一些誤會。」