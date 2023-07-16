【全程影音】「民進黨司法改革只剩空殼！」 侯友宜凱道高呼拒絕特權關說 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜15日拋出住宅政策引發討論，今於716公平正義救台灣遊行再發表演說，而台下的民眾黨參選人柯文哲反應也成焦點，柯文哲一邊聆聽，一邊與身旁的北市議員黃瀞瑩交談，倒是台下的觀眾，在侯友宜喊出「讓侯友宜好好做」時，台下一片倒讚噓爆，不過侯友宜仍在台上發表住宅、司法正義等政策，並簽署訴求書。

公平正義救台灣遊行在今日下午14時集合，2大訴求分別是喚回司法正義及落實居住正義，活動預計將持續到今晚20時，包括侯友宜、柯文哲均會到場參加，且侯還提早拋出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」的居住5大政策，來表明重視此事的態度。

而侯友宜下午偕國民黨立院黨團、以及眾多立委參選人，一同台上發表演說時，先是說到了外役監、還有詐騙、黑金槍毒等。

侯友宜表示，民進黨執政下權貴黑金氾濫，如im.B龐式騙局吸金25億供養權貴、學甲88槍背後牽涉上百億的光電弊案、疑雲重重的疫苗採購弊案，至今都沒水落石出。侯友宜說，他一定會成立專辦黑金「新的特偵專案組」，嚴懲官商勾結，不為特別的政黨所用，杜絕權貴的特權關說，還給人民一個公道，「我是基層出身，最懂辦案的眉角，一定不會讓全國人民失望！」

侯友宜後向台下年輕人喊話，「黑道猖獗，槍毒掛勾在一起」，他會修法，中央成立「黑道幫派認定審議委員會」從嚴管制黑道幫派，只要有吸收未滿18歲的青少年，無論青少年是自願或被迫，幫派主事者及成員，一律加重刑責。「他們敢來，我就敢抓、敢辦。」

侯友宜後喊道，民進黨通通不做事，整組「害了了」，所以換我們來做，讓民進黨下來，我侯友宜「好好做」，台下不領情噓聲一片，並紛紛比起倒讚，可說相當不領情。侯友宜與國民黨團最後在台上簽署司法公正、居住正義訴求書，以示參加活動的決心。