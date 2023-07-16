地檢署人員走入人群，邀請大家一起加入反賄、反毒、防詐及婦幼保護行列。(圖／金門地檢署提供)

第20屆金門海上長泳今(16)日上午移師烈嶼鄉習山海灣盛大登場，爆滿的上千名參賽者與加油民眾將現場擠得水洩不通。金門地檢署也趁此良機由檢察長周士榆帶領董秀珍官長及觀護人室人員一同前往活動現場進行反賄選宣導，並提供反毒、防詐騙及婦幼保護等法律知識予現場民眾知悉，促使民眾在建立守法觀念之際，也能防止被害。

金門地檢署表示，因應第十六屆總統副總統及第十一屆立法委員選舉之到來及落實民眾之法治觀念，該署以設攤方式來宣導「檢舉總統副總統賄選，最高獎金新臺幣1500萬元」、「檢舉縣立委賄選，最高獎金新臺幣1000萬元」、「買票最高關十年」、「賣票最高關三年」、「防詐騙專線165」、「婦幼保護專線113」等知識，提醒民眾應杜絕買票、賣票惡習，以免陷囹圄，並鼓勵民眾勇於檢舉領獎金。另外，藉由反毒、防詐及婦幼保護等議題，深化民眾遠離毒害決心並建立防止被害意識。

地檢署人員也舉著標語文宣走入人群，邀請大家一起加入反賄、反毒、防詐及婦幼保護行列。泳客與遊客也共襄盛舉，共同拉起「攜手反賄 幸福金門」布條、高舉「不買票 不賣票 要檢舉」、「反毒新世代 幸福下一代」、「拒毒 阻騙 反暴力」等標語，熱情參與反賄選、反毒、防詐及婦幼保護宣導。

檢察長周士榆深切期盼，藉由貼近民眾的宣導，能降低賄選、毒品、詐騙等對民眾之危害，進而建立無賄、無毒、無詐騙的生活環境，以共建幸福金門。

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