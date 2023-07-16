民進黨全國黨代表大會16日在台北圓山大飯店登場，民進黨總統參選人、黨主席賴清德（前中）上台致詞。（劉宗龍攝）

民進黨全國黨代表大會16日在台北市圓山大飯店登場，蔡英文總統（第一排中）與總統參選人、黨主席賴清德（第一排右二）、立法院長游錫（方方土）（第一排右一）、前行政院長蘇貞昌（第一排左起）、行政院長陳建仁等人，一同率黨內立委參選人大造勢。（黃世麒攝）

民進黨今召開全代會，身兼黨主席民進黨總統參選人賴清德致詞時提到三個感謝指出，一定要莫忘「民意絕對高於黨意」；全黨同志支持他代表本黨參選下一任的總統，「這是我生平無上的光榮」；未來將在蔡總統打下的基礎上，既傳承又創新；「台灣不是中華人民共和國的一部分， 未來我會持續以『中華民國台灣』團結台灣社會」，「現在，我已經在牛棚做好熱身，也已經站上投手丘，準備投球，給我一點鼓勵，每一個投球勢必也是一次拚搏，我會穩穩的投出每一個球，確保球賽的勝利」。

以下賴清德致詞全文

蔡英文總統、行政院陳建仁院長、立法院游錫堃院長、蘇貞昌前主席、姚嘉文前主席、許信良前主席、卓榮泰前主席、張俊雄前院長、創黨十八人小組，中評會賴瑞隆主席，許立明秘書長、執政縣市首長，各位優秀的「民主大聯盟」立委候選人，與會貴賓、全體黨代表同志，大家午安、大家好！

非常感謝大家出席今天民主進步黨第二十屆第二次全國黨代表大會，在關鍵時刻，大家團結一致，相挺台灣！

明年總統及立法委員的大選，不僅攸關台灣未來的前途、民主的延續，也勢必會左右印太的和平穩定，因此今年黨代表大會，特別回民進黨創黨的所在圓山飯店來舉辦！我將在這個深具歷史意義的民主場域，率領「民主大聯盟」跨黨派、跨世代、跨領域優秀的立委候選人一起誓師，一方面感念創黨前輩在專制獨裁黑暗的年代，爭取民主的勇氣；一方面也展現我們這一代人，面對外來的威脅，我們將秉持民進黨創黨精神，團結一致，守護台灣主權，也維護民進黨的民主價值，展現我們的決心。

過去成功，現在也絕對不能夠失敗。民進黨是台灣這塊土地上土生土長的政黨，為台灣的生存發展，也為台灣人民福祉而存在，在不同的民主階段，使命都不同，但不變的初衷是，我們始終永遠站在民主自由這一邊，始終站在多元價值、社會公義這一邊，也始終站在台灣人民這一邊。

然而，我們也要深刻體認，民主就是人民當家作主，人民有權力表達對執政的期待，表達對執政的不滿，這是我們創黨的信仰，也是我們傳承的理念。

因此，我們必須正面看待任何對政府的批評，我們也必須透過各種批評，去檢視我們的執政是否貼近民意。而且不管是支持者或是反對者，都是國家的主人，我們都應該列為我們凝聚的對象。今天在凱道上，有一個集會，這是民主的常態，我們必須傾聽他們的聲音，不以人廢言，也不因為他們人數的多寡，我們聽到建設性的批評，我們必須採納，並且作為未來改變的動力。如果批評與實際有落差，我們也要清楚說明、好好溝通，交給國家主人來做決定。我一直深信，唯有更開放的民主治理，才有可能成就更壯大的民主共同體，以及一個更偉大的國家。

今天是我第一次主持全代會，我內心有三個滿滿的感謝：

第一：我要感謝全黨同志，在過去一段時間，面對一連串的事情，大家以團結的意志支持改革，我們沒有要求大局為重，因為最重要的大局是人民的利益、社會的進步，還有國家的未來；我們也沒有因為選舉，而迴避任何的議題，反而果決改革，不管是學倫、黑金、性平等問題，我們都改革黨內的規定，健全黨內的機制之外，我們也推動修法，將改革的效益推廣到整個社會，這個就是民進黨在台灣的使命，也是我們應該要執行的事情。我們一定要莫忘「民意絕對高於黨意」，這是創黨前輩的指引、也是民主的核心價值，更是民進黨對台灣社會永遠不變的承諾。

第二：我要衷心感謝台灣人民的託付，讓民進黨重返執政，給予我們改變台灣的機會，2016年以來身為執政的一員，我深刻感受到蔡英文總統率領的團隊，都在跟時間賽跑，從剛剛陳建仁院長的致詞中，我們也清楚的看得出來，我們的確面對許多挑戰，我們也克服了許多困難，也累積了許許多多成果，我們沒有辜負人民的託付，各位黨內的同志，敬請大家用最熱烈的掌聲，來感謝蔡總統、陳建仁院長、蘇貞昌院長、林全院長與行政團隊的努力！

第三：我要再次感謝全黨同志，支持我代表本黨參選下一任的總統，這是我生平無上的光榮，我也深知我責任之重大，我一定竭盡所能完成使命，不辜負大家的期待，在未來，也將在蔡總統打下的基礎上，用人唯才，秉持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，既傳承又創新，開創台灣新的未來。

近年來，除了國內各項社會問題持續產生衝擊之外，國際情勢變化也非常大，包括民主與極權陣營對立越趨於明顯、全球產業產業鏈的重組，板塊變化的非常劇烈，另外，淨零轉型及數位轉型來得又快又急。在這種狀況下，台灣面臨的挑戰越來越多，但我深深相信，只要我們團結一致，善用台灣自身優勢，我們絕對有能力把危機化為轉機！

因此，我在此承諾，我將把民主大聯盟的精神推廣到社會，我會在各領域尋找優秀的人才，來推動「國家希望工程」，將台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事！

首先， 民主和平的台灣：

台灣不是中華人民共和國的一部分， 未來我會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，面對區域霸權擴張，我們將持續以「四個堅持」，捍衛民主憲政體制、維持現狀；並透過「四大支柱」，向世界展現台灣追求民主、追求和平的決心。

我們會積極增進國防的能力，提升國家安全；我們也會擴大產業鏈的重要性，推動多元貿易，來提升我們經濟的安全；我們更要與理念相近國家，加強更緊密的夥伴關係，發揮威懾的作用；我們也將在對等、尊嚴的原則下，只要對兩岸人民的福祉有幫助，我們都願意與中國進行交流和合作，促進兩岸的和平發展。

第二，創新繁榮的台灣：

面對智慧化時代的來臨，我們將推動以創新驅動成長的經濟願景，運用國家的力量，全面推廣數位轉型，投資下世代科技創新，促進台灣經濟升級，並且在邁向2050 淨零轉型過程中，能夠帶動「綠色成長」的新動能。其次，我們要延伸台灣資通訊及半導體產業優勢，支持更多隱形冠軍成為「護國群山」，強化台灣在全球產業供應鏈的地位，同時，也要推動地方創生、支持在地產業，發展社會企業，落實「包容性成長」，讓人人共享經濟果實。

第三，公義永續的台灣

我出身貧困家庭，深深體會，國家的希望，來自於人人有希望，沒有一個人該被放棄！一個越公平的社會，越有助於社會的發展，因此，我將投資未來的世代，要讓0歲到22歲，都有足夠的社會支持，讓不同社經家庭背景的孩子，都能擁有追求夢想的機會！

就在最近，在這樣的理念下，感謝蔡英文總統的支持，感謝陳建仁院長的支持，我與執政團隊一起努力，提出了「縮小公私立大專學雜費差距」，以及「挺青年居住三政策」。未來，我更要擴大政府的社會投資，進一步推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照服務3.0」，強化社會支持，並確保「勞動權益、性別權益，族群權益、健康權益」都能獲得充分保障，落實多元平權的價值，以及堅定打擊黑、金、槍、毒、詐，以建立和諧安定的公義社會。

「國家希望工程」是我們的願景和理想，也是我們為下一個階段共同擘劃的治國藍圖。接下來，我也將透過各種形式，逐一公布所有政策主張。

各位國人朋友，各位黨內同志，台灣又再一次來到民主和專制的十字路口，我們都共同經歷過專制的痛苦，也享受到民主的幸福，我們千萬不能因為集權主義的擴張，加大文攻武嚇的力量，我們被屈服走回頭路，我們要勇敢「往前看，繼續走」，在民主的道路上持續壯大！

我有方向，有執行力，也有堅定的意志，請給我機會，扛起下一個階段的執政責任，我會以和平為燈塔，用民主當指南針，在複雜的地緣政治中，乘風破浪，帶領台灣穩健前進；然而，台灣要繼續前進，也需要國會過半的力量來支持，敬請各位、拜託大家，也鼎大力支持「民主大聯盟」的候選人。

套用棒球術語來說，上一階段的比賽，蔡英文總統是最強的主戰投手，我們給一個熱烈掌聲；現在，我已經在牛棚做好熱身，也已經站上投手丘，準備投球，給我一點鼓勵，每一個投球勢必也是一次拚搏，我會穩穩的投出每一個球，確保球賽的勝利；而每一位「民主大聯盟」的候選人，懷抱理想，都是強棒！他們每一次的揮棒也都代表一次希望，請全力求勝！也請各位同志，把他們都送進國會，好不好？讓總統高票當選，國會過半！一起守護台灣！好不好？大家有沒有信心？

Team Taiwan 挺台灣！我們有信心帶領台灣人民打世界盃，迎向新未來，為台灣贏得勝利！成為民主世界的MVP！我們一起加油！謝謝大家！